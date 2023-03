LIVE Berrettini-Rune 0-6 0-1 , ATP Acapulco 2023 in DIRETTA: l’azzurro si ritira, passa il danese senza faticare (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.29 Ed infatti Berrettini va a rete a stringere la mano all’avversario, abbandonando il match. Vince quindi Rune, il quale accede in semifinale ed affronterà Alex de Minaur per l’accesso alla finale dell’ATP 500 di Acapulco. 0-1 GAME Rune! Rimane fermo l’azzurro sul dritto del danese: c’è aria di ritiro. 40-0 Vola via il rovescio in risposta di Berrettini. 30-0 Altro servizio ben eseguito da Rune, Berrettini lancia la racchetta nervosamente e si becca un warning. 15-0 Ottima prima centrale del danese. SECONDO SET 06.22 Berrettini non subiva un 6-0 dal torneo di San Pietroburgo del 2018 contro Denis Shapovalov. 0-6 SET ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.29 Ed infattiva a rete a stringere la mano all’avversario, abbandonando il match. Vince quindi, il quale accede in semifinale ed affronterà Alex de Minaur per l’accesso alla finale dell’ATP 500 di. 0-1 GAME! Rimane fermosul dritto del: c’è aria di ritiro. 40-0 Vola via il rovescio in risposta di. 30-0 Altro servizio ben eseguito dalancia la racchetta nervosamente e si becca un warning. 15-0 Ottima prima centrale del. SECONDO SET 06.22non subiva un 6-0 dal torneo di San Pietroburgo del 2018 contro Denis Shapovalov. 0-6 SET ...

