LIVE Berrettini-Rune 0-3, ATP Acapulco 2023 in DIRETTA: l’azzurro è costretto a inseguire nel primo set (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.30 ATTENZIONE! Inizia a piovere copiosamente ad Acapulco. Al momento i due giocatori si sono fermati. 40-15 Meravigliosa smorzata di Rune col rovescio. 30-15 Lungo il dritto lungolinea del danese. 30-0 Rune chiude il punto con la volee di rovescio. 15-0 Altro errore dell’azzurro, il quale è poco mobile negli spostamenti: sembra aver qualche problema fisico Berrettini. 0-4 BREAK Rune! Palla corta da dimenticare per Berrettini, il quale ora è sotto di due break nel primo set. 30-40 Altra risposta da manuale di Rune, che col dritto si procura un altra palla break. 30-30 Il dritto di Berrettini finisce in corridoio. 30-15 Attacco lungolinea di ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.30 ATTENZIONE! Inizia a piovere copiosamente ad. Al momento i due giocatori si sono fermati. 40-15 Meravigliosa smorzata dicol rovescio. 30-15 Lungo il dritto lungolinea del danese. 30-0chiude il punto con la volee di rovescio. 15-0 Altro errore del, il quale è poco mobile negli spostamenti: sembra aver qualche problema fisico. 0-4 BREAK! Palla corta da dimenticare per, il quale ora è sotto di due break nelset. 30-40 Altra risposta da manuale di, che col dritto si procura un altra palla break. 30-30 Il dritto difinisce in corridoio. 30-15 Attacco lungolinea di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mason_Croley : Live: Matteo Berrettini +4.5 -115 - FiorinoLuca : Live su @SuperTennisTv per Matteo #Berrettini ???? vs Holger #Rune ???? Chi è già sveglio? ?? - SportFramesit : Gli italiani da seguire oggi ?? ???? Dubai Sonego ?? Zverev - ? 12:00 LIVE su @SuperTennisTv ???? Santiago Bonadio ?? D… - infoitsport : LIVE Berrettini-Rune, ATP Acapulco 2023 in DIRETTA: quarto di finale che sarà puro spettacolo all’alba italiana nel… - federtennis : Gli italiani da seguire oggi ?? ???? Dubai Sonego ?? Zverev - ? 12:00 LIVE su @SuperTennisTv ???? Santiago Bonadio ?? D… -