LIVE Berrettini-Rune 0-1, ATP Acapulco 2023 in DIRETTA: inizia l’ultimo quarto di finale in Messico! (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Entra con il dritto Rune, trovando un vincente. 30-0 Stecca il rovescio l’azzurro in risposta. 15-0 Prima centrale del danese. 0-2 BREAK Rune! Ottimo passante di dritto del danese, l’azzurro arriva scarico a rete, sbagliando la volee. 15-40 Annullata la prima con un ottimo servizio centrale. 0-40 Risposta clamorosa di Rune col rovescio, subito tre palle break. 0-30 Ottima prima dell’azzurro, che però non contiene l’attacco di dritto. 0-15 Dritto incrociato molto stretto del danese, su cui Berrettini non arriva coordinato, sbagliando il back. 0-1 GAME Rune! Prima centrale all’incorcio delle righe, ottimo inizio del danese. 40-0 Altro errore in risposta dell’azzurro, questa volta col dritto. 30-0 Sbaglia la risposta di ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Entra con il dritto, trovando un vincente. 30-0 Stecca il rovescio l’azzurro in risposta. 15-0 Prima centrale del danese. 0-2 BREAK! Ottimo passante di dritto del danese, l’azzurro arriva scarico a rete, sbagliando la volee. 15-40 Annullata la prima con un ottimo servizio centrale. 0-40 Risposta clamorosa dicol rovescio, subito tre palle break. 0-30 Ottima prima dell’azzurro, che però non contiene l’attacco di dritto. 0-15 Dritto incrociato molto stretto del danese, su cuinon arriva coordinato, sbagliando il back. 0-1 GAME! Prima centrale all’incorcio delle righe, ottimo inizio del danese. 40-0 Altro errore in risposta dell’azzurro, questa volta col dritto. 30-0 Sbaglia la risposta di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mason_Croley : Live: Matteo Berrettini +4.5 -115 - FiorinoLuca : Live su @SuperTennisTv per Matteo #Berrettini ???? vs Holger #Rune ???? Chi è già sveglio? ?? - SportFramesit : Gli italiani da seguire oggi ?? ???? Dubai Sonego ?? Zverev - ? 12:00 LIVE su @SuperTennisTv ???? Santiago Bonadio ?? D… - infoitsport : LIVE Berrettini-Rune, ATP Acapulco 2023 in DIRETTA: quarto di finale che sarà puro spettacolo all’alba italiana nel… - federtennis : Gli italiani da seguire oggi ?? ???? Dubai Sonego ?? Zverev - ? 12:00 LIVE su @SuperTennisTv ???? Santiago Bonadio ?? D… -