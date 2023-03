LIVE Berrettini-Rune 0-0, ATP Acapulco 2023 in DIRETTA: inizia l’ultimo quarto di finale in Messico! (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Sbaglia la risposta di rovescio Berrettini. 15-0 Ottima discesa a rete di Rune. PRIMO SET 05.12 SI PARTE! 05.10 Fondamentale per Berrettini sarà ripetere la prestazione al servizio del turno precedente contro Ymer, in cui l’azzurro ha concesso solo due palle break, non convertite dallo svedese, nell’ultimo game della partita. 05.08 I giocatori sono entrati in campo: a vincere il sorteggio è stato il romano, il quale ha deciso di rispondere per primo. 05.05 In chiave classifica, il match è molto importante per entrambi gli atleti: Berrettini, in caso di vittoria, tornerebbe nei primi venti al mondo. In caso contrario, il danese festeggerebbe il best ranking, issandosi all’ottava piazza scavalcando Auger-Aliassime e ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Sbaglia la risposta di rovescio. 15-0 Ottima discesa a rete di. PRIMO SET 05.12 SI PARTE! 05.10 Fondamentale persarà ripetere la prestazione al servizio del turno precedente contro Ymer, in cui l’azzurro ha concesso solo due palle break, non convertite dallo svedese, nelgame della partita. 05.08 I giocatori sono entrati in campo: a vincere il sorteggio è stato il romano, il quale ha deciso di rispondere per primo. 05.05 In chiave classifica, il match è molto importante per entrambi gli atleti:, in caso di vittoria, tornerebbe nei primi venti al mondo. In caso contrario, il danese festeggerebbe il best ranking, issandosi all’ottava piazza scavalcando Auger-Aliassime e ...

