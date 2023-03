LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Weir si tinge d’oro! Mastodontica bordata a 22,06: record italiano! (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL MATTINO 18.31 Sprint favorevole ad Hanna Klein che in 8’35?87 si impone sulla connazionale Konstanze Klosterhalfen (8’36?50). Bronzo Regno Unito con Melissa Courtney-Bryant (8’41?19). Nadia Battocletti chiude ai piedi del podio in 8’44?96. Ludovica Cavalli è nona in 8’53?97. 18.30 Sfida tutta tedesca per l’oro, si staccano Klein e Klosterhalfen. Ultimo giro che parte ora. 18.27 Ai 1700 si staccano le tedesche Klein e Klosterhalfen e la britannica Courtney-Bryant, Battocletti è nel gruppo delle inseguitrici, staccata Cavalli. 18.26 Quella di Zane Weir è la centesima medaglia italiana agli Europei Indoor. 18.23 Queste le avversarie delle azzurre: Perez (Spagna), Klein (Germania), Can (Turchia), Koster (Paesi Bassi), Richardsson (Finlandia), Nuttall ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL MATTINO 18.31 Sprint favorevole ad Hanna Klein che in 8’35?87 si impone sulla connazionale Konstanze Klosterhalfen (8’36?50). Bronzo Regno Unito con Melissa Courtney-Bryant (8’41?19). Nadia Battocletti chiude ai piedi del podio in 8’44?96. Ludovica Cavalli è nona in 8’53?97. 18.30 Sfida tutta tedesca per l’oro, si staccano Klein e Klosterhalfen. Ultimo giro che parte ora. 18.27 Ai 1700 si staccano le tedesche Klein e Klosterhalfen e la britannica Courtney-Bryant, Battocletti è nel gruppo delle inseguitrici, staccata Cavalli. 18.26 Quella di Zaneè la centesima medaglia italiana agli. 18.23 Queste le avversarie delle azzurre: Perez (Spagna), Klein (Germania), Can (Turchia), Koster (Paesi Bassi), Richardsson (Finlandia), Nuttall ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: subito Weir e Fabbri, attesa per Arese e Battocletti - - zazoomblog : LIVE Atletica Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Furlani eliminato nel lungo Bruni e Molinarolo puntano alla finale ne… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei Indoor 2023 in DIRETTA: subito Furlani a caccia della finale nel lungo l’Italia sogna con Are… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA -