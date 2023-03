LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: inizia la finale del peso con Fabbri e Weir a caccia di una medaglia (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL MATTINO 17.30 Nel peso Zane Weir apre con un 21.18 la propria finale e si mette in seconda piazza provvisoria dietro all’ucraino Roman Kokoshko (21.25). 17.29 6.08 per Sveva Gerevini al primo tentativo nel lungo del pentathlon dove l’azzurra è momentaneamente quarta nella graduatoria della categoria. 17.27 Nelle qualificazioni dell’alto Falocchi supera 2.14 al primo tentativo, mentre Sottile supera agevolmente 2.08 al primo salto della sua serata. 17.26 inizia la finale del getto del peso dove Leonardo Fabbri e Zane Weir andranno a caccia di una medaglia, questi gli avversari degli azzurri: Mihaljevic (Croazia), Kokoshko ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL MATTINO 17.30 NelZaneapre con un 21.18 la propriae si mette in seconda piazza provvisoria dietro all’ucraino Roman Kokoshko (21.25). 17.29 6.08 per Sveva Gerevini al primo tentativo nel lungo del pentathlon dove l’azzurra è momentaneamente quarta nella graduatoria della categoria. 17.27 Nelle qualificazioni dell’alto Falocchi supera 2.14 al primo tentativo, mentre Sottile supera agevolmente 2.08 al primo salto della sua serata. 17.26ladel getto deldove Leonardoe Zaneandranno adi una, questi gli avversari degli azzurri: Mihaljevic (Croazia), Kokoshko ...

