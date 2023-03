LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Furlani eliminato nel lungo, Bruni in finale nell’asta. Mangione in semifinale nei 400 (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.49: Nell’alto del pentathlon 1.86 superato da Sulek e Thiam. Si fermano Dokter e Vidts 9.49: Al via nella terza e ultima batteria dei 1500: 1 719 POR AFONSO Salomé 2 780 TUR AYYILDIZ ?ilan 3 538 ESP GUERRERO Esther 4 521 CZE MÄKI Kristiina 5 545 FIN BLOMQVIST Nathalie 6 576 GBR BAKER Ellie 7 682 NED DAMINK Marissa 9.47: Anche Darya Derkach raggiunge 13.98 come Cestonaro. Azzurre terza e quarta, finale praticamente in ghiaccio 9.44: Si imballa nel finale dopo una gara tutta di testa e va fuori. Vince la britannica Muir a cui basta un gran finale con 4’23?20, secondo posto per la portoghese Pen Freitas con 4’23?30, terza piazza per la spagnola Marques con 4’23?39. Quinta Del Buono con 4’23?59, non sarà ripescata. Crescono, invece, le quotazioni del ripescaggio ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.49: Nell’alto del pentathlon 1.86 superato da Sulek e Thiam. Si fermano Dokter e Vidts 9.49: Al via nella terza e ultima batteria dei 1500: 1 719 POR AFONSO Salomé 2 780 TUR AYYILDIZ ?ilan 3 538 ESP GUERRERO Esther 4 521 CZE MÄKI Kristiina 5 545 FIN BLOMQVIST Nathalie 6 576 GBR BAKER Ellie 7 682 NED DAMINK Marissa 9.47: Anche Darya Derkach raggiunge 13.98 come Cestonaro. Azzurre terza e quarta,praticamente in ghiaccio 9.44: Si imballa neldopo una gara tutta di testa e va fuori. Vince la britannica Muir a cui basta un grancon 4’23?20, secondo posto per la portoghese Pen Freitas con 4’23?30, terza piazza per la spagnola Marques con 4’23?39. Quinta Del Buono con 4’23?59, non sarà ripescata. Crescono, invece, le quotazioni del ripescaggio ...

