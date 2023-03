LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Furlani eliminato nel lungo, Bruni e Molinarolo puntano alla finale nell’asta (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.14: Molinarolo! L’azzurra supera 4.45 al primo tentativo! 8.13: Gerevini supera 1.68 al secondo tentativo 8.13: Niente da fare per Furlani, 7.57 al terzo tentativo ed eliminazione inevitabile 8.12: Questi i protagonisti della quarta batteria dei 400: 2 336 POR COELHO João 3 325 POL DUSZY?SKI Kajetan 4 141 DEN NIELSEN Gustav Lundholm 5 155 ESP HUSILLOS Óscar 6 133 CZE KRSEK Mat?j 8.10: Eliminate Klekner e Arikazan a 4.30 nell’asta, si sale a 4.45 8.09: Nel lungo bene anche lo spagnolo Guerra che sale al terzo posto con 7.99 8.08: Batteria più lenta nei 400, la vince il francese Biron con 46?50, secondo posto per l’olandese Boers. Non ci sono ripescabili in questa batteria 8.06: Nel lungo il francese Konate con 7.98 si ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.14:! L’azzurra supera 4.45 al primo tentativo! 8.13: Gerevini supera 1.68 al secondo tentativo 8.13: Niente da fare per, 7.57 al terzo tentativo ed eliminazione inevitabile 8.12: Questi i protagonisti della quarta batteria dei 400: 2 336 POR COELHO João 3 325 POL DUSZY?SKI Kajetan 4 141 DEN NIELSEN Gustav Lundholm 5 155 ESP HUSILLOS Óscar 6 133 CZE KRSEK Mat?j 8.10: Eliminate Klekner e Arikazan a 4.30, si sale a 4.45 8.09: Nelbene anche lo spagnolo Guerra che sale al terzo posto con 7.99 8.08: Batteria più lenta nei 400, la vince il francese Biron con 46?50, secondo posto per l’olandese Boers. Non ci sono ripescabili in questa batteria 8.06: Nelil francese Konate con 7.98 si ...

