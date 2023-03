LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Furlani eliminato nel lungo, Bruni e Molinarolo puntano alla finale nell’asta. Mangione in semifinale nei 400 (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.03: Errore anche per Bruni a 4.55, misura superata finora da 4 atlete 9.02: La finlandese Murto supera 4.55 al primo tentativo 9.01: C’è Raphaela Lukudo al via della quarta e penultima batteria dei 400. Queste le protagoniste: 1 610 GRE FERRA Andrianna 2 608 GIB REYES Norcady 3 654 ITA LUKUDO Raphaela Boaheng 4 666 LAT VAI?ULE Gunta 5 502 AUT GOGL-WALLI Susanne 6 635 IRL MAWDSLEY Sharlene 9.00: Brava Sveva Gerevini che supera 1.74 al terzo tentativo, è il nuovo personale 8.57: E’ IN SEMIfinale ALICE Mangione! L’azzurra chiude al secondo posto con il tempo di 52?99, successo per l’olandese Klaver con 52?72. Terzo posto per Laus con 53?10, Polinari resta ancora fra le ripescabili ma è seconda ora. 8.56: Sutej e Meijer superano 4.55 al primo tentativo ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.03: Errore anche pera 4.55, misura superata finora da 4 atlete 9.02: La finlandese Murto supera 4.55 al primo tentativo 9.01: C’è Raphaela Lukudo al via della quarta e penultima batteria dei 400. Queste le protagoniste: 1 610 GRE FERRA Andrianna 2 608 GIB REYES Norcady 3 654 ITA LUKUDO Raphaela Boaheng 4 666 LAT VAI?ULE Gunta 5 502 AUT GOGL-WALLI Susanne 6 635 IRL MAWDSLEY Sharlene 9.00: Brava Sveva Gerevini che supera 1.74 al terzo tentativo, è il nuovo personale 8.57: E’ IN SEMIALICE! L’azzurra chiude al secondo posto con il tempo di 52?99, successo per l’olandese Klaver con 52?72. Terzo posto per Laus con 53?10, Polinari resta ancora fra le ripescabili ma è seconda ora. 8.56: Sutej e Meijer superano 4.55 al primo tentativo ...

