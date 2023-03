LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: delude Furlani, bene le tripliste. Dalle 17.00 Weir, Fabbri e Arese per le medaglie (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL MATTINO 11.19: Si chiude la prima parte della nostra DIRETTA, l’appuntamento è per le 17 con la seconda sessione giornaliera di gare 11.17: Dopo tre prove Thiam 3106, Sulek 2962, Vidts 2900, Dokter 2821, Loban 2773, Vanninen 2754 11.15: Gerevini crolla in ultima posizione con 2609 ma può recuperare con le ultime due prove 11.14: Thiam, Vanninen e Loban ai primi tre posti del getto del peso del pentathlon 11.09: Avvicina il personale Sveva Gerevini che chiude la sua gara con un discreto per lei 12.20 che non le impedisce di chiudere ultima. Arriveranno 674 punti 11.04: Piccolo miglioramento al terzo lancio per Thiam che chiude la sua gara con 15.54 11.00: Si migliora anche Vanninen e va al secondo posto con 15.20 10.58: Gerevini si migliora di poco, 11.34 e resta ultima 10.53: ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL MATTINO 11.19: Si chiude la prima parte della nostra, l’appuntamento è per le 17 con la seconda sessione giornaliera di gare 11.17: Dopo tre prove Thiam 3106, Sulek 2962, Vidts 2900, Dokter 2821, Loban 2773, Vanninen 2754 11.15: Gerevini crolla in ultima posizione con 2609 ma può recuperare con le ultime due prove 11.14: Thiam, Vanninen e Loban ai primi tre posti del getto del peso del pentathlon 11.09: Avvicina il personale Sveva Gerevini che chiude la sua gara con un discreto per lei 12.20 che non le impedisce di chiudere ultima. Arriveranno 674 punti 11.04: Piccolo miglioramento al terzo lancio per Thiam che chiude la sua gara con 15.54 11.00: Si migliora anche Vanninen e va al secondo posto con 15.20 10.58: Gerevini si migliora di poco, 11.34 e resta ultima 10.53: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Atletica Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Furlani eliminato nel lungo Bruni e Molinarolo puntano alla finale ne… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei Indoor 2023 in DIRETTA: subito Furlani a caccia della finale nel lungo l’Italia sogna con Are… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA -