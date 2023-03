LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: COLOSSALE ZANE WEIR! Bordata incredibile a 22,06: oro e record italiano! (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL MATTINO 18.21 Al via la finale dei 3000 femminili dove saranno impegnate le azzurre Nadia Battocletti e Ludovia Cavalli. 18.18 Nullo per ZANE Weir ma cambia poco, l’atleta delle Fiamme Gialle riporta l’Italia sul gradino più alto del podio nel getto del peso dopo la vittoria di Paolo Dal Soglio agli Europei Indoor di Stoccolma del 1996. 18.17 OROOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! 21.06 per Stanek che resta secondo. ZANE Weir è il nuovo campione europeo, ora l’ultimo lancio per l’azzurro. 18.16 21.43 per Mihaljevic che resta quarto, ora l’ultimo lancio di Stanek. 18.16 KOKOSHKO! 21.84 per l’ucraino (primato nazionale) che va a scalzare Mihaljevic dal terzo gradino del podio. 18.14 Nullo per Bertemes che è quinto ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL MATTINO 18.21 Al via la finale dei 3000 femminili dove saranno impegnate le azzurre Nadia Battocletti e Ludovia Cavalli. 18.18 Nullo perWeir ma cambia poco, l’atleta delle Fiamme Gialle riporta l’Italia sul gradino più alto del podio nel getto del peso dopo la vittoria di Paolo Dal Soglio aglidi Stoccolma del 1996. 18.17 OROOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! 21.06 per Stanek che resta secondo.Weir è il nuovo campione europeo, ora l’ultimo lancio per l’azzurro. 18.16 21.43 per Mihaljevic che resta quarto, ora l’ultimo lancio di Stanek. 18.16 KOKOSHKO! 21.84 per l’ucraino (primato nazionale) che va a scalzare Mihaljevic dal terzo gradino del podio. 18.14 Nullo per Bertemes che è quinto ...

