LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Bruni, Derkach, Cestonaro e Vissa volano in finale! Mangione in semifinale nei 400, delusione Furlani (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.19: La lussemburghese Van der Weken con 7?26 vince la terza batteria, seconda Bestuè con 7?30, Voro terza con 7?31, Stefanowicz quarta con 7?32. Nessuna supera Bongiorni che resta seconda tra le ripescate 10.17. Queste le protagoniste della terza batteria dei 60 donne: 1 679 MON AFRIAT Charlotte 2 748 SMR GASPARELLI Alessandra 3 674 LUX VAN DER WEKEN Patrizia 4 534 ESP BESTUÉ Jaël 5 715 POL STEFANOWICZ Magdalena 6 693 NED SEEDO N'Ketia 7 544 EST VÕRO Õilme 8 620 HUN CSÓTI Jusztina 10.14: Queste le qualificate per la finale del triplo: Danismaz, Mamona, Cestonaro, Derkach, Wittmann, Filipic, Kilty, Askag 10.13: Zampata della lituana Kilty nel triplo con 13.84, eliminata la polacca Laskowska 10.12: Buona impressione di Neita che si impone con 7?14, secondo posto per la tedesca ...

