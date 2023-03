LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Bruni, Derkach, Cestonaro e Vissa volano in finale! Mangione, Bongiorni e Siragusa in semifinale, delusione Furlani (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.36: Un po’ di ritardo per l’inizio del getto del peso del pentathlon che chiuderà il programma di questa mattina 10.33: Eliminata per un centesimo l’azzurra Hooper che ha il quinto tempo di ripescaggio ed è fuori con 7?39 e il quinto posto nella batteria. Vince Martinez in 7?24, seconda Gutschmidt in 7?27, terza Mayer in 7?31, quarta Philip in 7?36. Ripescata Bongiorni, che raggiunge Siragusa in semifinale 10.32: C’è Gloria Hooper al via della quinta e ultima batteria dei 60. Le protagoniste: 1 677 MLT SCICLUNA Carla 2 627 HUN TAKÁCS Boglárka 3 589 GBR PHILIP Asha 4 727 POR MARTINEZ Arialis 5 756 SUI GUTSCHMIDT Melissa 6 603 GER MAYER Lisa 7 652 ITA HOOPER Gloria 8 751 SRB TIRNANI? Milana 10.31: Tra poco il getto del peso del pentathlon. In gara: 1 651 ITA ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.36: Un po’ di ritardo per l’inizio del getto del peso del pentathlon che chiuderà il programma di questa mattina 10.33: Eliminata per un centesimo l’azzurra Hooper che ha il quinto tempo di ripescaggio ed è fuori con 7?39 e il quinto posto nella batteria. Vince Martinez in 7?24, seconda Gutschmidt in 7?27, terza Mayer in 7?31, quarta Philip in 7?36. Ripescata, che raggiungein10.32: C’è Gloria Hooper al via della quinta e ultima batteria dei 60. Le protagoniste: 1 677 MLT SCICLUNA Carla 2 627 HUN TAKÁCS Boglárka 3 589 GBR PHILIP Asha 4 727 POR MARTINEZ Arialis 5 756 SUI GUTSCHMIDT Melissa 6 603 GER MAYER Lisa 7 652 ITA HOOPER Gloria 8 751 SRB TIRNANI? Milana 10.31: Tra poco il getto del peso del pentathlon. In gara: 1 651 ITA ...

