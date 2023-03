LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: bordata di Zane Weir a 21,89, record italiano! Ma è secondo per soli 3 cm! (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL MATTINO 17.41 Purtroppo risponde subito il ceco Tomas Stanek che con un 21.92 si porta davanti per 3 centimetri. 17.39 Zane Weir! 21.89 per l’azzurro (primato nazionale) che si issa in testa alla finale del peso dopo il secondo lancio. 17.37 Questa la seconda semifinale dei 400 maschili: Boers (Paesi Bassi), Duszynski (Polonia), Biron (Francia), Husillos (Spagna), Watrin (Belgio), Warholm (Norvegia). 17.36 Vince lo svedese Carl Bengtstrom in 45?77 davanti al ceco Matej Krsek (46?03) e al belga Alexander Doom (46?12). Eliminati l’olandese Bonevacia (46?60) e il portoghese Coelho (46?69). 17.35 Atleti sui blocchi, passeranno i primi tre delle due semifinali senza ripescaggi. 17.34 Al via le semifinali dei 400 maschili: Coelho (Portogallo), ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL MATTINO 17.41 Purtroppo risponde subito il ceco Tomas Stanek che con un 21.92 si porta davanti per 3 centimetri. 17.39! 21.89 per l’azzurro (primato nazionale) che si issa in testa alla finale del peso dopo illancio. 17.37 Questa la seconda semifinale dei 400 maschili: Boers (Paesi Bassi), Duszynski (Polonia), Biron (Francia), Husillos (Spagna), Watrin (Belgio), Warholm (Norvegia). 17.36 Vince lo svedese Carl Bengtstrom in 45?77 davanti al ceco Matej Krsek (46?03) e al belga Alexander Doom (46?12). Eliminati l’olandese Bonevacia (46?60) e il portoghese Coelho (46?69). 17.35 Atleti sui blocchi, passeranno i primi tre delle due semifinali senza ripescaggi. 17.34 Al via le semifinali dei 400 maschili: Coelho (Portogallo), ...

