Litiga con il padrone di casa per le bollette: 25enne ucciso a coltellate (Di venerdì 3 marzo 2023) Un operaio nigeriano di 25 anni, Christian Ikowge, è morto all'ospedale di Pavia, dopo essere stato accoltellato al termine di una lite con il proprietario della casa in cui viveva in affitto insieme al fratello. Una discussione sulle bollette che...

