Lite tra Belen e Maria De Filippi: ormai sono ai ferri corti | Tradimento terribile (Di venerdì 3 marzo 2023) C’è in corso una brutta discussione tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi: tutta colpa di un vecchio Tradimento. Belen Rodriguez e Maria De Filippi sono due personaggi molto conosciuti nel mondo dello spettacolo, e per diverso tempo hanno anche lavorato insieme in programmi come Tu sì que vales. In pochi sanno che le due hanno un problema irrisolto che le ha portate a discutere duramente nel corso degli anni. Nessuno lo avrebbe mai detto, visto che sembravano andare d’amore e d’accordo. Sembra che siano arrivate a un punto di non ritorno, una crisi incredibile che potrebbe spezzare per sempre il loro legame professionale. I fan sono preoccupati dalla vicenda: hanno sempre visto le due andare piuttosto d’accordo, almeno da ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 3 marzo 2023) C’è in corso una brutta discussione traRodriguez eDe: tutta colpa di un vecchioRodriguez eDedue personaggi molto conosciuti nel mondo dello spettacolo, e per diverso tempo hanno anche lavorato insieme in programmi come Tu sì que vales. In pochi sanno che le due hanno un problema irrisolto che le ha portate a discutere duramente nel corso degli anni. Nessuno lo avrebbe mai detto, visto che sembravano andare d’amore e d’accordo. Sembra che siano arrivate a un punto di non ritorno, una crisi incredibile che potrebbe spezzare per sempre il loro legame professionale. I fanpreoccupati dalla vicenda: hanno sempre visto le due andare piuttosto d’accordo, almeno da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : MARZO PAZZERELLO, GUARDA IL SOLE E PRENDI L’OMBRELLO Ma alla #Juventus vista l’agenda servirà più di un ombrello 1.… - MacaioneDesy : RT @RattaDiFranci: Liti tra donnalisi: alfonso li fa parlare per mezz'ora senza interromperli. Lite tra gli oriele: idem, come sopra. Parla… - MariaDiMaria16 : RT @RattaDiFranci: Liti tra donnalisi: alfonso li fa parlare per mezz'ora senza interromperli. Lite tra gli oriele: idem, come sopra. Parla… - green_smoak : RT @RattaDiFranci: Liti tra donnalisi: alfonso li fa parlare per mezz'ora senza interromperli. Lite tra gli oriele: idem, come sopra. Parla… - RattaDiFranci : Liti tra donnalisi: alfonso li fa parlare per mezz'ora senza interromperli. Lite tra gli oriele: idem, come sopra.… -