Lite social tra comunisti su Elly Schlein. Rizzo: “Sinistra radical-chic, chi sta con lei è contro di noi”. La replica di Acerbo (Prc): “Fascista” (Di venerdì 3 marzo 2023) Ennesima Lite social tra le diverse sigle che si rifanno al comunismo, questa volta incentrata su Elly Schlein, la nuova segretaria del Pd. A innescarla è un post di Marco Rizzo, leader del Partito comunista di ispirazione marxista-leninista: “Incarna al meglio la nuova Sinistra fucsia e radical-chic, nemica della classe media lavoratrice, nemica della classe operaia, nemica delle famiglie. La sua agenda è quella di Sanremo: gender fluid, filo-Ue, Nato e guerra, trans-femminista e gretina, contro le auto e le prime case. Un ottimo “prodotto” delle éLites liberiste e mondialiste“, ha scritto martedì scorso su Facebook, postando una foto in bianco e nero della nuova leader dem accanto ad Aboubakar Soumahoro, il deputato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Ennesimatra le diverse sigle che si rifanno al comunismo, questa volta incentrata su, la nuova segretaria del Pd. A innescarla è un post di Marco, leader del Partito comunista di ispirazione marxista-leninista: “Incarna al meglio la nuovafucsia e, nemica della classe media lavoratrice, nemica della classe operaia, nemica delle famiglie. La sua agenda è quella di Sanremo: gender fluid, filo-Ue, Nato e guerra, trans-femminista e gretina,le auto e le prime case. Un ottimo “prodotto” delle és liberiste e mondialiste“, ha scritto martedì scorso su Facebook, postando una foto in bianco e nero della nuova leader dem accanto ad Aboubakar Soumahoro, il deputato ...

