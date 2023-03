Lite per le bollette, muore accoltellato (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Due inquilini litigano con la padrona di casa per luce e gas, interviene il figlio e accoltella uno dei due, che muore poche ore dopo in ospedale. E’ successo ieri sera a Mortara, in provincia di Pavia. I carabinieri sono intervenuti alle 21.45, dopo la segnalazione di una Lite tra un italiano di 46 anni e due nigeriani, di 31 e 25, all’interno di una cascina, lungo la strada provinciale per Olevano. Al loro arrivo, i militari hanno trovato solo il 46enne, pluripregiudicato, e la mamma di lui, di 67 anni, che ha riferito ai carabinieri di essere stata aggredita verbalmente e fisicamente poco prima dai due nigeriani, che si erano presentati alla sua porta di casa, protestando con veemenza di non avere luce e gas in casa. A quel punto la donna avrebbe gridato per cercare l’aiuto del figlio, che abita nella casa di fianco. L’uomo, andato ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Due inquilini litigano con la padrona di casa per luce e gas, interviene il figlio e accoltella uno dei due, chepoche ore dopo in ospedale. E’ successo ieri sera a Mortara, in provincia di Pavia. I carabinieri sono intervenuti alle 21.45, dopo la segnalazione di unatra un italiano di 46 anni e due nigeriani, di 31 e 25, all’interno di una cascina, lungo la strada provinciale per Olevano. Al loro arrivo, i militari hanno trovato solo il 46enne, pluripregiudicato, e la mamma di lui, di 67 anni, che ha riferito ai carabinieri di essere stata aggredita verbalmente e fisicamente poco prima dai due nigeriani, che si erano presentati alla sua porta di casa, protestando con veemenza di non avere luce e gas in casa. A quel punto la donna avrebbe gridato per cercare l’aiuto del figlio, che abita nella casa di fianco. L’uomo, andato ...

