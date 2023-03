Lite per la precedenza: automobilista con un morso stacca l'orecchio al rivale (Di venerdì 3 marzo 2023) La Lite tra due automobilisti per una mancata precedenza ha fatto scoppiare il caos mercoledì mattina ad Agrigento. Uno dei due contendenti ha aggredito il rivale staccandogli con un morso l'orecchio. La vicenda, come scrive... Leggi su today (Di venerdì 3 marzo 2023) Latra due automobilisti per una mancataha fatto scoppiare il caos mercoledì mattina ad Agrigento. Uno dei due contendenti ha aggredito ilndogli con unl'. La vicenda, come scrive...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Mourinho ascoltato per la lite con Serra. Il Romanista apre: 'Un giorno in pretura' - CorriereRomagna : Santarcangelo, picchiò un disabile per una lite sul calcio: indagato 21enne riminese - - Neise_love : RT @Jessicaid10: A Oriana frega solo di se stessa. Non si degna nemmeno di chiedere a Luca come sta. Ora si attaccherà a lui solo per avere… - Jessicaid10 : A Oriana frega solo di se stessa. Non si degna nemmeno di chiedere a Luca come sta. Ora si attaccherà a lui solo pe… - vogliadiniente : questa discussione ci voleva troppo sono contenta per questa lite vi giuro perché lunedì alfonso fingerà la sua eli… -