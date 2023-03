Liste d’attesa e caos ospedali, vecchie criticità sanità Lazio primo test per Rocca (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – La prima aria di primavera nel Lazio coincide il primo giorno ufficiale da presidente della Regione per Francesco Rocca, che ieri si è insediato ufficialmente nelle stanze che furono di Nicola Zingaretti. “Lavorerò pancia a terra”, ha detto Rocca. Il primo test da superare sono le ‘vecchie’ criticità del servizio sanitario del Lazio, tornate in auge dopo i tre anni di pandemia Covid: Liste d’attesa sempre più lunghe per visite ed esami, il caos nei pronto soccorso degli ospedali e la carenza di operatori. Ma ci sono anche delle possibilità da sfruttare: il Pnrr e il Giubileo. Oggi c’è stato il primo incontro tra il neopresidente e i ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – La prima aria di primavera nelcoincide ilgiorno ufficiale da presidente della Regione per Francesco, che ieri si è insediato ufficialmente nelle stanze che furono di Nicola Zingaretti. “Lavorerò pancia a terra”, ha detto. Ilda superare sono le ‘del servizio sanitario del, tornate in auge dopo i tre anni di pandemia Covid:sempre più lunghe per visite ed esami, ilnei pronto soccorso deglie la carenza di operatori. Ma ci sono anche delle possibilità da sfruttare: il Pnrr e il Giubileo. Oggi c’è stato ilincontro tra il neopresidente e i ...

