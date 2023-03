L’inquietudine del confrontarsi con l’altro

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 3 marzo 2023) Dentro una claustrofobica e spettacolare scenografia due persone, sedute ad un tavolo rotondo iniziano a dialogare. O meglio, più che un dialogo è un interrogatorio. L’uomo ha avuto un brevissimo contatto con un’entità extraterrestre, l’Alieno colui che è composto da qualcosa di diverso da quello di cui è composto l’essere umano, cioè il Carbonio. Mentre lei ha paura di ciò che l’Alieno potrebbe far cambiare sulla Terra, lui ne coglie l’opportunità per superare un trauma del passato, la possibilità di mutare gli eventi, di non vivere più con quel dolore che gli lacera la mente e l’anima. Tra un dialogo e, nel silenzio dei due protagonisti, vengono proiettate e commentate le immagini che furono incise sul Golden Record e spedite nello spazio dalla sonda Voyager. Uno spettacolo che fa riflettere sul comportamento umano, sulle paure di fronte all’ignoto di quello ...