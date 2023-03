L’India al centro del mondo: dal G20 all’incontro Blinken-Lavrov (Di venerdì 3 marzo 2023) Il viaggio di Antony Blinken fra Turkestan e valle dell’Indo si è concluso. Lo stratega di Joe Biden, che per l’occasione ha vestito il ruolo dell’emissario, ha recapitato dei messaggi personalizzati agli indirizzi delle cancellerie di Astana, Taškent e Nuova Delhi, tastando il clima del Sud globale in sede di G20, e può ora fare ritorno InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 3 marzo 2023) Il viaggio di Antonyfra Turkestan e valle dell’Indo si è concluso. Lo stratega di Joe Biden, che per l’occasione ha vestito il ruolo dell’emissario, ha recapitato dei messaggi personalizzati agli indirizzi delle cancellerie di Astana, Taškent e Nuova Delhi, tastando il clima del Sud globale in sede di G20, e può ora fare ritorno InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorrNazionale : La premier #Meloni a #NuovaDelhi incontra l’omologo indiano #Modi: “L’#India può svolgere un ruolo centrale per una… - AlessandroPonz4 : RT @StartMagNews: Ecco obiettivi e dossier economici al centro della missione del presidente del Consiglio, Giorgia #Meloni, in #India ed #… - galietti82 : RT @StartMagNews: Ecco obiettivi e dossier economici al centro della missione del presidente del Consiglio, Giorgia #Meloni, in #India ed #… - StartMagNews : Ecco obiettivi e dossier economici al centro della missione del presidente del Consiglio, Giorgia #Meloni, in… - Mafalda86908794 : Le prospettive future: il centro del mondo si sposterà ad Oriente. Il mondo anglosassone (o meglio, le sue élite) c… -

L'India al centro del mondo: dal G20 all'incontro Blinken - Lavrov ... Takent e Nuova Delhi, tastando il clima del Sud globale in sede di G20, e può ora fare ritorno [...] Continua a leggere The post L'India al centro del mondo: dal G20 all'incontro Blinken - Lavrov ... Italia - India, Meloni: sempre più proiettati verso Indo - Pacifico Centocinquant'anni dopo mentre l'Indo - Pacifico è diventato un centro di gravità del commercio mondiale, 40% del commercio estero transita nel Mar Cinese meridionale e molto di più passa nell'Oceano ... Chavez 2013 - 2023. Il capostipite del mondo multipolare ... la Cina, la Turchia, l'Iran, l'India, la Bielorussia, tra le ... un accordo per la creazione di un comitato congiunto per l'energia e ... indipendente da qualsiasi centro di potere e anche in questo noi ... ... Takent e Nuova Delhi, tastando il clima del Sud globale in sede di G20, e può ora fare ritorno [...] Continua a leggere The postaldel mondo: dal G20 all'incontro Blinken - Lavrov ...Centocinquant'anni dopo mentre'Indo - Pacifico è diventato undi gravità del commercio mondiale, 40% del commercio estero transita nel Mar Cinese meridionale e molto di più passa nell'Oceano ...... la Cina, la Turchia,'Iran,, la Bielorussia, tra le ... un accordo per la creazione di un comitato congiunto per'energia e ... indipendente da qualsiasidi potere e anche in questo noi ... Meloni in India al G20, l’incontro con Modi: “Chissà che non raggiunga le sue vette di consens... Il Riformista