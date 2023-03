L'idolo Ibra, la cena con Michael Jordan e l'inno del Milan: alla scoperta di Lazza (Di venerdì 3 marzo 2023) Reduce dal secondo posto al Festival di Sanremo con \''Cenere\'', Lazza si è sottoposto alla nostra divertente raffica di domande: ecco come se ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 3 marzo 2023) Reduce dal secondo posto al Festival di Sanremo con \''Cenere\'',si è sottopostonostra divertente raffica di domande: ecco come se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VELOSPORT1960 : - NotReppecca : RT @lisa__lisah: @NotReppecca @AnStorti Non c’è più rispetto pensa paragonare un fenomeno idolo come ibra a quello lì - lisa__lisah : @NotReppecca @AnStorti Non c’è più rispetto pensa paragonare un fenomeno idolo come ibra a quello lì - Arthix33 : @kierrepalulux20 @UccellinoMilan Non ha la testa per giocare in un top club, è psicopatico, riteniamoci fortunati c… - adysutrisnoo : BENTORNATO A CAMPO IDOLO! @Ibra_official -