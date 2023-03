Licia Colò e il marito si sono lasciati dopo 20 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RegalinoV : Licia Colò e Alessandro Antonino si sono lasciati dopo 20 anni insieme: l’annuncio - infoitcultura : Licia Colò e il marito Alessandro Antonino si sono lasciati - infoitcultura : Licia Colò e il marito Alessandro Antonino si sono lasciati, la rottura dopo quasi 20 anni d'amore - cremaonline : Offanengo, studenti in video chiamata con Licia Colò. Domande su viaggi e culture straniere - glooit : Licia Colò e il marito Alessandro Antonino si sono lasciati: l’annuncio leggi su Gloo -

Sarebbe arrivato al capolinea il matrimonio die Alessandro Antonino. L'indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Nuovo che riporta, in via in esclusiva, la dichiarazione con la quale la conduttrice avrebbe reso nota la fine delle ...Da sempre molto discreta per quanto riguarda la sua vita privata, trae Alessandro Antonino il matrimonio sembra L'articolo, matrimonio finito con Alessandro Antonino: arriva l'annuncio proviene da True ...e il marito si sono lasciati, è finita dopo 20 anni di ...