Libri | presentato a Roma “Tutto iniziò da quel pollice” di Rosario Sorrentino

(Adnkronos) – Si è svolta alla Galleria nazionale di Arte Moderna di Roma la presentazione del nuovo libro del neurologo e scrittore Rosario Sorrentino, 'Tutto iniziò da quel pollice', Romanzo introspettivo che narra le vicende di un attore teatrale di successo colpito dalla malattia. All'incontro, moderato dal giornalista e manager culturale Giancarlo Leone, hanno preso parte insieme all'autore la scrittrice e docente di scrittura creativa Cinzia Tani e il direttore generale della Università Luiss Guido Carli, Giovanni Lo Storto. Il volume è "l'ennesimo tentativo di far capire che le due culture, quella umanistica e quella scientifica non sono divise e separate, a volte in modo anche dannoso. In realtà un uomo di ...

