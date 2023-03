Libia: "Intelligence egiziana ha diviso Zawiya, ma non è riuscita a dividere Misurata”, conversazione con Jamal Zubia (Di venerdì 3 marzo 2023) “Stai facendo il lavoro più duro del mondo, il giornalismo. Sono Jamal Zubia, originario di Misrata, nato nel 1957, ho studiato a Misrata, prima di iscrivermi ad ingegneria presso l’Università di Tripoli, dove mi sono laureato nel 1970. Ero molto attivo politicamente e ho sofferto tanto durante il regime Gheddafi per la sua aggressività. Sono stato colpito da revolver due volte nella mia gamba destra, in due giorni consecutivi, il 19 e il 20 ottobre 1980. Sono stato costretto a ritirarmi dall’esercito, dieci anni ho lavorato a Misurata come insegnante, e nel 1990 mi sono trasferito all’industria militare per altri tre. Successivamente sono passato all’istituzione accademica per la ricerca scientifica, prima di trasferirmi nel Regno Unito, a Manchester. Ho conseguito un master in energia solare, il che dovrebbe essere molto ... Leggi su strumentipolitici (Di venerdì 3 marzo 2023) “Stai facendo il lavoro più duro del mondo, il giornalismo. Sono, originario di Misrata, nato nel 1957, ho studiato a Misrata, prima di iscrivermi ad ingegneria presso l’Università di Tripoli, dove mi sono laureato nel 1970. Ero molto attivo politicamente e ho sofferto tanto durante il regime Gheddafi per la sua aggressività. Sono stato colpito da revolver due volte nella mia gamba destra, in due giorni consecutivi, il 19 e il 20 ottobre 1980. Sono stato costretto a ritirarmi dall’esercito, dieci anni ho lavorato acome insegnante, e nel 1990 mi sono trasferito all’industria militare per altri tre. Successivamente sono passato all’istituzione accademica per la ricerca scientifica, prima di trasferirmi nel Regno Unito, a Manchester. Ho conseguito un master in energia solare, il che dovrebbe essere molto ...

