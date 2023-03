Liam Neeson: “E’ un piccolo leprecauno…” , l’attore prende di petto il suo connazionale famoso quanto lui (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono parole che scuotono il mondo di Hollywood e non solo quelle pronunciate dal celebre attore Liam Neeson. Questi, infatti, si è rivolto al suo connazionale altrettanto ricco e famoso con parole che definire al vetriolo è davvero un generoso eufemismo. Ecco cosa ha detto. L’anno scorso ha compiuto 70 anni l’attore irlandese. E’ considerato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono parole che scuotono il mondo di Hollywood e non solo quelle pronunciate dal celebre attore. Questi, infatti, si è rivolto al suoaltrettanto ricco econ parole che definire al vetriolo è davvero un generoso eufemismo. Ecco cosa ha detto. L’anno scorso ha compiuto 70 anniirlandese. E’ considerato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... playersmag : Abbiamo intervistato Liam Neeson. Sì, QUEL Liam Neeson. Il colpaccio è merito del nostro Alessandro Bizzotto che l'… - Anna60428530 : @JediPerLItalia Smettila di farti bloccare, per monitorarti mi perdo Liam Neeson in versione Maestro Jedi ?? - GazDegan : @bunko_el @GandalfIlviola Qui con un altrettanto giovane Liam Neeson - ilRowletto : Mia mamma adesso: “Ale ma tu sai se Liam Neeson sarà il prossimo Bond?” “No mamma, tranquilla non penso che lo fac… - MrOnadde : la leggera somiglianza tra Khvicha Kvaratskhelia e un giovane Liam Neeson -