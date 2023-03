Lhub tra le aziende in rapida crescita (Di venerdì 3 marzo 2023) Financial Times e Statista premiano Lhub: tra le 1000 aziende in rapida crescita in Europa e tra le 500 in Italia Con un crescita del +300% anno su anno, 40 dipendenti (+30% rispetto al 2022) e con una previsione per il 2023 di 3,5 Milioni di fatturato la mar-tech accoglie questo importante riconoscimento puntando a un progetto di internazionalizzazione.Un portfolio di più di 60 clienti: Winelivery, Foorban, Mamaclean e Unobravo tra le realtà che hanno affidato le proprie attività di Marketing Data-Driven a Lhub. Milano, Marzo 2023 – Lhub (sito web) digital mar-tech company data-driven è tra le 1000 aziende inserite nell’autorevole classifica “FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2023” stilata da Financial Times e Statista e giunta alla sua ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 3 marzo 2023) Financial Times e Statista premiano: tra le 1000inin Europa e tra le 500 in Italia Con undel +300% anno su anno, 40 dipendenti (+30% rispetto al 2022) e con una previsione per il 2023 di 3,5 Milioni di fatturato la mar-tech accoglie questo importante riconoscimento puntando a un progetto di internazionalizzazione.Un portfolio di più di 60 clienti: Winelivery, Foorban, Mamaclean e Unobravo tra le realtà che hanno affidato le proprie attività di Marketing Data-Driven a. Milano, Marzo 2023 –(sito web) digital mar-tech company data-driven è tra le 1000inserite nell’autorevole classifica “FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2023” stilata da Financial Times e Statista e giunta alla sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Engage_Magazine : Premiato da Financial Times e Statista tra le 1000 aziende in rapida crescita in Europa e tra le 500 in Italia, il… - clabale : RT @FondazioneTLS: ??????????La formazione professionalizzante è oggi, sempre di più, un hub strategico che accorcia le distanze tra giovani e… - FondazioneTLS : ??????????La formazione professionalizzante è oggi, sempre di più, un hub strategico che accorcia le distanze tra giova… -