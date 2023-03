L’Fbi e lo scontro sull’origine del Covid (Di venerdì 3 marzo 2023) La “bomba” l’ha sganciata il Wall Street Journal nei giorni scorsi quando ha rivelato che almeno due importanti agenzie governative degli Stati Uniti – il dipartimento dell’Energia e L’Fbi – ora credono che il Covid-19 non abbia avuto origine da un “wet market” e cinese e quindi da un salto di specie naturale ma da InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 3 marzo 2023) La “bomba” l’ha sganciata il Wall Street Journal nei giorni scorsi quando ha rivelato che almeno due importanti agenzie governative degli Stati Uniti – il dipartimento dell’Energia e– ora credono che il-19 non abbia avuto origine da un “wet market” e cinese e quindi da un salto di specie naturale ma da InsideOver.

