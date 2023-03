Lettera di uno studente 16enne: “A livello storico la vera vittima della guerra in Ucraina è il giornalismo” (Di venerdì 3 marzo 2023) Lettera di un lettore di TPI alla redazione: Ho 16 anni e sono amareggiato dal fatto che, a livello culturale e storico, la vera vittima della guerra in Ucraina sia il giornalismo, quello vero, fatto di fonti e analisi critiche. Ormai non è più ammesso essere pensanti e critici riguardo a decisioni che stanno continuamente alimentando morte e distruzione. Il vero giornalismo d’inchiesta occidentale sembra essersi convertito nella produzione di articoli omologati e basati sulle dichiarazioni propagandistiche di Biden e Zelensky. Le affermazioni del presidente americano sulla visione di un futuro che si prospetta più roseo che mai per l’Occidente, mentre ogni giorno continuano a morire migliaia di persone, è quanto di ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023)di un lettore di TPI alla redazione: Ho 16 anni e sono amareggiato dal fatto che, aculturale e, lainsia il, quello vero, fatto di fonti e analisi critiche. Ormai non è più ammesso essere pensanti e critici riguardo a decisioni che stanno continuamente alimentando morte e distruzione. Il verod’inchiesta occidentale sembra essersi convertito nella produzione di articoli omologati e basati sulle dichiarazioni propagandistiche di Biden e Zelensky. Le affermazioni del presidente americano sulla visione di un futuro che si prospetta più roseo che mai per l’Occidente, mentre ogni giorno continuano a morire migliaia di persone, è quanto di ...

