Lettera di un segretario di un Circolo Pd: "La sfida delle primarie è stata vinta, ora costruiamo un futuro migliore" (Di venerdì 3 marzo 2023) Riceviamo e pubblichiamo la Lettera di Alessandro Spaziani, segretario di un Circolo del Pd. Sono passati diversi mesi da quel 29 Settembre (subito dopo la sconfitta elettorale) in cui inviai a TPI una Lettera come segretario di un piccolo Circolo del Pd. In quella Lettera c'era tutta la sofferenza di una comunità, che nonostante l'impegno e i sacrifici, non riusciva più ad avere il sorriso e la forza di portare le proprie istanze tra le persone. Scrissi che in realtà nella società c'era tantissima voglia di sinistra e di poter avere gli strumenti per combattere a testa alta. Scrissi che il congresso sarebbe dovuto essere aperto al contributo di tutti e tutte e che il confronto politico fuori dal partito era una sfida che andava lanciata senza timori.

