Let It Be: Marco Mengoni rilascia la cover del classico dei Beatles (Di venerdì 3 marzo 2023) Ieri pomeriggio, pubblicando a sorpresa sul suo canale TikTok un'anteprima del video realizzato in studio durante la registrazione del brano che in meno di 24 ore ha già raggiunto 1.5 milioni di view, Marco Mengoni ha annunciato l'uscita su tutte le piattaforme digitali di Let It Be , inno senza tempo dei Beatles con cui, insieme al coro internazionale The Kingdom Choir, ha trionfato nella serata delle cover al 73° Festival di Sanremo. La voce di Marco Mengoni, ricca di tutte le sue sfumature soul, ha trovato il perfetto incastro con le atmosfere gospel regalate da The Kingdom Choir – che da oltre 20 anni rappresenta un'eccellenza musicale nel Regno Unito e non solo – il tutto incastonato in un arrangiamento originale che ha visto convolta un'intera orchestra.

