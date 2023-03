L’esperto di geopolitica: “Bryansk? Storia con forte ‘fumus’ di propaganda” (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – “A metà della settimana sono partiti massicci attacchi di droni dal territorio ucraino in direzione di basi e installazioni militari russe poste su un fronte di quasi duemila chilometri nella Russia europea. Da ieri, invece che di questa operazione, prova generale di una nuova fase della guerra, si discute soprattutto di un presunto attacco su civili russi a Bryansk, che Putin stesso si è affrettato a definire come condotto da infiltrati ucraini. Una Storia con un forte ‘fumus’ di propaganda – la definisce, parlando con l’Adnkronos, L’esperto di geopolitica David Rossi – utile nei confronti dell’opinione pubblica russa, per distrarla dalla notizia degli attacchi di droni delle ore precedenti. Una Storia ‘strana’, questa di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – “A metà della settimana sono partiti massicci attacchi di droni dal territorio ucraino in direzione di basi e installazioni militari russe poste su un fronte di quasi duemila chilometri nella Russia europea. Da ieri, invece che di questa operazione, prova generale di una nuova fase della guerra, si discute soprattutto di un presunto attacco su civili russi a, che Putin stesso si è affrettato a definire come condotto da infiltrati ucraini. Unacon undi– la definisce, parlando con l’Adnkronos,diDavid Rossi – utile nei confronti dell’opinione pubblica russa, per distrarla dalla notizia degli attacchi di droni delle ore precedenti. Una‘strana’, questa di ...

