L’Eredità 3 marzo 2023 | alla ghigliottina Cristina vince ben 95 000 euro | ecco con quale parola

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 3 marzo 2023) Nella puntata di quest’oggi – 3– è giunta al gioco finale de, la campionessa s’è ritrovato a concorrere per la cifra di 95.000dopo un percorso pressoché perfetto ai dimezzamenti e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare lamisteriosa di oggi: Chiacchiere Consumare Anche Zero Francoforte Dopo il classico tempo di riflessione, poco dopo il gong, la campionessa ha scritto la suasul cartoncino. “La primache ho pensato è stata bar, poi con anche non ci stava più” e quindi ha scelto comeMeno. Ed era effettivamente Meno lascelta dagli ...