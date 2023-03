(Di venerdì 3 marzo 2023) MILANO – Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, in gara fra i Big con il brano “Terzo Cuore”, Leoè stato ospite di RTL 102.5. Durante il programma “Protagonisti” con Francesco Fredella, Francesco Taranto e Gianni Simioli, il cantante ha raccontato la sua esperienza alla 73ª edizione di Sanremo e il suo nuovo album “La strada per”, disponibile dal 24 febbraio. “LA STRADA PER”, IL NUOVO ALBUM DI LEOIl 24 febbraio Leoha pubblicato “La strada per”, il suo nuovo progetto discografico. Un ‘concept album’ con molteplici temi e influenze. All’interno del disco, Leoparla della ricerca della bellezza e dell’amore per la musica, la rivendicazione della libertà di espressione e di vivere come si vuole e della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Leo Gassmann: “Ho immaginato di raggiungere Agartha, un luogo senza guerre e differenze” - robertopontillo : RT @SanremoArchivio: ?? SANREMO 2023 ?? Leo Gassmann ?? “Terzo cuore” ?? 18º ?? // - SanremoArchivio : ?? SANREMO 2023 ?? Leo Gassmann ?? “Terzo cuore” ?? 18º ?? // - tempoweb : 'Chi sono i miei giganti'. La confessione di #LeoGassmann #3marzo - radiofmfaleria : LEO GASSMANN - TERZO CUORE -

Prima Sanremo Giovani. E poi il Festival, targato Amadeus, con 'Terzo cuore'. Oraha pubblicato 'La strada per Agartha', il suo nuovo progetto discografico. Si tratta di un 'concept album' con molteplici temi e influenze. Ieriè stato ospite di RTL 102.5 ...Abbonati per leggere anche Leggi anchesulla 'Strada per Agartha', il disco realizzato con la sua "seconda famiglia" Guns N' Roses a Roma, tutte le info sui biglietti per il Circo ...Sanremo, la preparazione, il live e il post. Con 'Terzo Cuore' ha conquistato il piccolo schermo e ora è pronto per portare in tour il suo album. 'La strada per Agartha' contiene tracce che parlano di ...

Leo Gassmann a RTL 102.5: "Nel disco ho immaginato di raggiungere Agartha, un luogo senza guerre e differenze” RTL 102.5

L’onda del Festival di Sanremo è ancora viva, perché a Goal Deejay- nella nuova puntata di questa sera -sarà ospite il cantante Leo Gassmann, figlio d’arte dell’attore Alessandro Gassmann e nipote del ...Prima Sanremo Giovani. E poi il Festival, targato Amadeus, con "Terzo cuore". Ora Leo Gassmann ha pubblicato “La strada per ...