(Di venerdì 3 marzo 2023) Lecon glisono comodissime, ma capita, purtroppo che si restringano con i lavaggi errati. Ci ritroviamo, allora, a litigare furiosamente con loro per adattarle al materasso. Il punto è che gli elastici di cui sono dotate sono una parte molto delicata e possono subire cambiamenti in fase di lavaggio, asciugatura e stiraggio! Eppure, basta seguire alcuni accorgimenti per non incappare in banali errori e riportarle alle loro dimensioni originarie. Vediamo come! Non fare restringere lecon gli: tutti i passaggi Procuratevi un ammorbidente naturale per mantenere ben distese le trame e gli elastici. Per realizzarlo dovete disporre di: 150 grammi di acido citrico, 1 litro di acqua, 10 gocce di oli essenziale profumato, alla lavanda o al limone. Mescolate tutto in una ciotola, poi trasferite ...

Lenzuola con gli angoli: risolvi questo problema così! DonnaUp

