Lei e il dittatore comunista... la scoperta che spazza (subito) via Elly Schlein (Di venerdì 3 marzo 2023) A inguaiare Elly Schlein non ci sono solo le posizioni sull'Ucraina o i vecchi, livorosi tweet contro Enrico Letta, Francesca Boccia o Marco Travaglio (il consigliere dell'"alleato naturale" Giuseppe Conte, dunque non proprio una gran partenza). La neo-segretaria del Pd, tutta falce, martello, diritti Lgbtq, fluidità e odio per la destra, già etichettata come la anti-Meloni, per evitare polemiche immediate nelle ultime ore ha glissato sulle proprie simpatie per l'estrema sinistra. "Sono nativa democratica, quindi non ho potuto aderire al Pci", si è difesa. Una verità anagrafica che non dice però granché sul suo approccio politico. Purtroppo per lei, a parlare sono le sue stesse dichiarazioni da europarlamentare e i suoi voti quando era seduta sullo scranno di Strasburgo. Primo imbarazzo, il voto su Nicolas Maduro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) A inguaiarenon ci sono solo le posizioni sull'Ucraina o i vecchi, livorosi tweet contro Enrico Letta, Francesca Boccia o Marco Travaglio (il consigliere dell'"alleato naturale" Giuseppe Conte, dunque non proprio una gran partenza). La neo-segretaria del Pd, tutta falce, martello, diritti Lgbtq, fluidità e odio per la destra, già etichettata come la anti-Meloni, per evitare polemiche immediate nelle ultime ore ha glissato sulle proprie simpatie per l'estrema sinistra. "Sono nativa democratica, quindi non ho potuto aderire al Pci", si è difesa. Una verità anagrafica che non dice però granché sul suo approccio politico. Purtroppo per lei, a parlare sono le sue stesse dichiarazioni da europarlamentare e i suoi voti quando era seduta sullo scranno di Strasburgo. Primo imbarazzo, il voto su Nicolas Maduro, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Enrico71767783 : @yuliapopova Non sto minimalizzando niente, lo fa lei.. C'è chi ha avuto suo Bandera, c'è chi ha avuto suo Mussolin… - MarchePinna : @teuz_83 @marlesteves @MarcoFattorini 1)Filo Russo sarà lei. 2)A me da noi la retorica e la narrativa falsa messa i… - ManuelTucci2 : @IstDavide78 Perché dovrei stare zitto? Al limite mi blocchi. Non la sto offendendo e non ho offeso alcuno. Abbiamo… - The_Latin_Lions : @cervovski Di tutte la + fantastica è che non ha fatto la campagna x un dittatore sanguinario come Maduro. Davvero… - mirkobartolozz5 : @Andrea1963Fdg Quindi la Turchia decide su chi entra o no lei che ha un dittatore ? ???? -