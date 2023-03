Legacoop | Urso | cooperative elemento di forza di sistema Italia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aldighieri : RT @mimit_gov: Il ministro @adolfo_urso è intervenuto oggi a Roma al 41º congresso nazionale di @Legacoop. #cooperazione #MadeinItaly https… - Steve0071034 : @mimit_gov @adolfo_urso @legacoop Ma esattamente se raccolgo le zanzare questa estate mi date il Made in Italy ? #legacoop - Steve0071034 : @adolfo_urso Quando #Urso mi tira fuori la resilienza si prospettano aumenti alla #Legacoop ?? - cardella42 : RT @mimit_gov: Il ministro @adolfo_urso è intervenuto oggi a Roma al 41º congresso nazionale di @Legacoop. #cooperazione #MadeinItaly https… - FratellidItalia : RT @mimit_gov: Il ministro @adolfo_urso è intervenuto oggi a Roma al 41º congresso nazionale di @Legacoop. #cooperazione #MadeinItaly https… -

Il ministro di Imprese e Made in Italy, Adolfospiega l'importanza della specificità delle imprese cooperative, a margine della 41esima Assemblea dia Roma: "sono un elemento di forza del sistema italiano, così come le piccole e le ...Lo ha rivendicato il ministro di Imprese e Made in Italy, Adolfoa margine della 41esima assembleaa Roma. 'Io sono ottimista - ha detto- perche' le prime reazioni sono davvero ...A margine della 41esima assembleaa Roma,rivendica che la mossa ha provocato un rinvio "sine die" del voto al Consiglio Ue e che ora "anche altri paesi si sono resi conto che non si ...

Roma, 3 mar. (askanews) - Il ministro di Imprese e Made in Italy Adolfo Urso si dice ottimista sul dossier auto, dopo che il voto negativo annunciato dall'Italia sulla mesa al bando dei motori termici ...