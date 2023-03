Legacoop: Servono 11mila addetti, da manodopera a caro costi, le difficoltà delle cooperative (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Le cooperative italiane, aderenti a Legacoop, stanno riscontrando una serie di difficoltà in questo periodo per l’aumento dei costi energetici (indicato dal 48% delle cooperative), delle materie prime e dei materiali (47%), per l’insufficiente livello di liquidità a breve termine rispetto alle esigenze operative (26%) e per gli impedimenti burocratici (18%). E’ quanto emerge dai dati presentati oggi in occasione dell’apertura del 41° Congresso nazionale di Legacoop a Roma. Un cenno a parte meritano i problemi riscontrati relativamente al credito. Negli ultimi mesi, il 33% delle cooperative ha richiesto un finanziamento che è stato ottenuto per l’importo richiesto nella maggioranza dei casi, ma con un ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Leitaliane, aderenti a, stanno riscontrando una serie diin questo periodo per l’aumento deienergetici (indicato dal 48%),materie prime e dei materiali (47%), per l’insufficiente livello di liquidità a breve termine rispetto alle esigenze operative (26%) e per gli impedimenti burocratici (18%). E’ quanto emerge dai dati presentati oggi in occasione dell’apertura del 41° Congresso nazionale dia Roma. Un cenno a parte meritano i problemi riscontrati relativamente al credito. Negli ultimi mesi, il 33%ha richiesto un finanziamento che è stato ottenuto per l’importo richiesto nella maggioranza dei casi, ma con un ...

