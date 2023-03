Le strane richieste a Simone Inzaghi, Marotta lo tratta come se fosse Conte (Di venerdì 3 marzo 2023) Leggo che Simone Inzaghi non salverebbe la panchina dell'Inter, sulla quale siede da due anni, nemmeno se, oltre alla Supercoppa, vincesse... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 marzo 2023) Leggo chenon salverebbe la panchina dell'Inter, sulla quale siede da due anni, nemmeno se, oltre alla Supercoppa, vincesse...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Le strane richieste a Simone #Inzaghi, #Marotta lo tratta come se fosse #Conte - Laly_91_ : @budeenoStan Ora mi troverò solo richieste strane ?? - Barby7114 : @martiraranans @dentrounsogno No no anche a lui hanno messa in testa che le richieste di Oriana erano strane un fu… - _heresallie : @3KiB3 Seriamente, come lui POCHISSIMI altri davvero ???? Ha davvero assecondato pure tutte le richieste anche alcune… - HiThisisunreal : Ho i DM bloccati, mi spiace. Non fate richieste strane cazzo. No no no. -

Gli 'Acchiappafantasmi' a San Marino: 'Fenomeni insoliti Chiamate noi' " Chiunque sia alle prese con fenomeni insoliti, come rumori e manifestazioni strane in casa o ... Per lanciare la nuova realtà abbiamo unito le nostre conoscenze e attrezzature, a fronte di richieste ... Bing Chat, Microsoft aumenta a 100 sessioni al giorno ... in quanto l'intelligenza artificiale del chatbot ha iniziato a proporre alcune strane interazioni ... dopo molte richieste e feedback da parte degli utenti. Jordi Ribas, Corporate Vice President di ... Microsoft porta Bing con ChatGPT su Android, ma non può sostituire l'Assistente Google Ora puoi inserire domande e richieste usando la tua voce invece di digitare semplicemente tutto. Il ... per evitare che Bing vada 'fuori dai binari' seguendo altre IA che generano risposte strane, ... " Chiunque sia alle prese con fenomeni insoliti, come rumori e manifestazioniin casa o ... Per lanciare la nuova realtà abbiamo unito le nostre conoscenze e attrezzature, a fronte di...... in quanto l'intelligenza artificiale del chatbot ha iniziato a proporre alcuneinterazioni ... dopo moltee feedback da parte degli utenti. Jordi Ribas, Corporate Vice President di ...Ora puoi inserire domande eusando la tua voce invece di digitare semplicemente tutto. Il ... per evitare che Bing vada 'fuori dai binari' seguendo altre IA che generano risposte, ... Le strane richieste a Simone Inzaghi, Marotta lo tratta come se fosse ... Calciomercato.com