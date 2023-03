Le risate e le incertezze nella voce | l’ultima intervista a Bruno Astorre – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 3 marzo 2023) Due ore prima di togliersi la vita in Senato come ipotizzano le prime indagini degli inquirenti, il senatore del Pdera al caffè Black Jack di Grottaferrata dove, in diretta, ha partecipato a una rassegna stampa in streaming condotta dalla giornalista locale Chiara Rai. Ha commentato la situazione del Pd, dicendosi certo che lui si sarebbe sentito a casa sua con la guida di Elly Schlein, come si è sentito a casa con la guida di Pierluigi Bersani e con quella di Matteo Renzi: «I segretari del Pd devono semplicemente tenere insieme le varie anime del partito. Sperando che non ci siano scissioni, cosa in cui siamo molto bravi».si era detto contento che con la Schlein «il Pd possa diventare alternativa al centrodestra, ruolo che oggi invece è ricoperto da Giuseppe Conte». Il senatore del Pd però si era detto certo ...