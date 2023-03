Le responsabilità della politica dietro la scarsa tutela dei geositi italiani

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 3 marzo 2023) Negli anni, attorno e sopra al Monte Conero, un rilievo dell’Appennino umbro-marchigiano che si solleva per poco meno di seicento metri sull’Adriatico, ci avranno camminato davvero in tanti. Certo, non tutti con la consapevolezza di stare calpestando un geosito. L’Istituto governativo per la protezione e la ricerca ambientale (l’Ispra) spiega che secondo la definizione comunemente accettata «un geosito può essere definito come località area o territorio in cui è possibile individuare un interesse geologico o geomorfologico per la conservazione». Significa, in altre parole, che è da considerarsi tale ogni territorio che per qualche sua peculiarità conserva e tramanda la storia e l’evoluzione di quel luogo. Il geosito del Monte Conero racconta molto delle sue zone, per diversi motivi. L’osservazione delle sue rocce sedimentarie, ad esempio, e per lo più stratificate, ha permesso di ...