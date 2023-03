Le principali novità del decreto Milleproroghe (Di venerdì 3 marzo 2023) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio, il decreto Milleproroghe diventa legge. Con la conversione in legge del decreto, sono numerose le novità che entrano in vigore e che riguardano diversi ambiti: da ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio, ildiventa legge. Con la conversione in legge del, sono numerose leche entrano in vigore e che riguardano diversi ambiti: da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NewsletterLeggo : I signori della finanza / Stampa 3D da 10 milioni / Ford punta sulla guida autonoma Le principali novità del 3 mar… - GamingTalker : Minecraft, l'aggiornamento 1.20 è intitolato Trails & Tales: riepilogo delle principali novità… - upi_parma : Webinar: ''Il regolamento UE sulle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno: le novità principali per le i… - AnffasModica : RT @forumterzosett: Milleproroghe: adeguamento degli statuti, dichiarazioni Imu e tutte le principali novità per il #Terzosettore nell'arti… - TizianoPesce : RT @forumterzosett: Milleproroghe: adeguamento degli statuti, dichiarazioni Imu e tutte le principali novità per il #Terzosettore nell'arti… -

Le principali novità del decreto Milleproroghe Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio, il decreto Milleproroghe diventa legge. Con la conversione in legge del decreto, sono numerose le novità che entrano in vigore e che riguardano diversi ambiti: da quello fiscale al lavoro, dalla giustizia all'istruzione. Ma soprattutto contiene una serie di proroghe di interesse per il settore ... Papa Giovanni, al via il monitoraggio digitale dei pazienti chirurgici e delle apparecchiature Un'importante novità gestionale è entrata in funzione nelle scorse settimane all'ospedale Papa Giovanni. Si tratta ...reparto - blocco operatorio e degli spostamenti intraospedalieri delle principali ... Reggio Calabria: ok al piano fieristico e all'affidamento di nuovi servizi a Castore Successivamente, è stato discusso ed approvato il Piano fieristico 2023/2025 con una novità: la ... il Piano fieristico conferma la presenza della Città Metropolitana nei padiglioni delle principali ... Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio, il decreto Milleproroghe diventa legge. Con la conversione in legge del decreto, sono numerose leche entrano in vigore e che riguardano diversi ambiti: da quello fiscale al lavoro, dalla giustizia all'istruzione. Ma soprattutto contiene una serie di proroghe di interesse per il settore ...Un'importantegestionale è entrata in funzione nelle scorse settimane all'ospedale Papa Giovanni. Si tratta ...reparto - blocco operatorio e degli spostamenti intraospedalieri delle...Successivamente, è stato discusso ed approvato il Piano fieristico 2023/2025 con una: la ... il Piano fieristico conferma la presenza della Città Metropolitana nei padiglioni delle... Suzuki Swace Hybrid, debutta in Italia il restyling. Le principali novità HDmotori