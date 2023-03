“Le minacce di morte al GF Vip”. Choc tra i concorrenti, la denuncia di Signorini (Di venerdì 3 marzo 2023) GF Vip, minacce di morte ai concorrenti. Il tema degli hater e dei messaggi sui social torna prepotentemente d’attualità dopo l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Soltanto qualche giorno fa Ginevra Lamborghini aveva fatto sapere: “A seguito di alcune dichiarazioni che ho rilasciato a Casa Chi su alcuni giocatori all’interno della Casa Sto ricevendo minacce di morte e offese di ogni tipo, ve ne riporterò una”. “Spero che tu Ginevra muoia al Fashion Week perché sei ridicola” questo il messaggio recapitato all’ex gieffina. Ma evidentemente Ginevra non è stata l’unica a ricevere minacce di questo tipo. Lo stesso Alfonso Signorini durante la puntata di ieri, giovedì 2 marzo, ha fatto sapere: “Sicuramente il web sbaglia, perché le ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) GF Vip,diai. Il tema degli hater e dei messaggi sui social torna prepotentemente d’attualità dopo l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso. Soltanto qualche giorno fa Ginevra Lamborghini aveva fatto sapere: “A seguito di alcune dichiarazioni che ho rilasciato a Casa Chi su alcuni giocatori all’interno della Casa Sto ricevendodie offese di ogni tipo, ve ne riporterò una”. “Spero che tu Ginevra muoia al Fashion Week perché sei ridicola” questo il messaggio recapitato all’ex gieffina. Ma evidentemente Ginevra non è stata l’unica a riceveredi questo tipo. Lo stesso Alfonsodurante la puntata di ieri, giovedì 2 marzo, ha fatto sapere: “Sicuramente il web sbaglia, perché le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Sampdoria, minacce di morte davanti alla sede. Recapitata una testa di maiale: ' Massimo #Ferrero, Antonio… - MortoBerlusconi : @VitoBattaglia1 @lvogruppo Minacce? Non generalizzi, a me non frega niente di chi si vaccina oppure no, sono per la… - glooit : Manila Nazzaro: “Minacce di morte anche contro di me e i miei figli” leggi su Gloo - DonnaGlamour : Manila Nazzaro: “Minacce di morte ai miei figli per il GF Vip” - hiboss_hiboss : RT @Bayanov74: ..magari un giorno ci spiegherà come fa a sostenere il contrario, tra un drink in centro, una ospitata TV, una finta querela… -