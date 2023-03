Le mani di una società italo-cinese sulla piattaforma del porto di Taranto (Di venerdì 3 marzo 2023) Va alla società italo-cinese Progetto Internazionale 39 l’area di 132.171 metri quadrati della piattaforma logistica del porto di Taranto, messa sul mercato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio dopo che aver risolto consensualmente il rapporto con Taranto Logistica (in cui era presente il gruppo Gavio). La proposta è stata ritenuta dalla commissione – presieduta da Sergio Prete, a capo dell’Autorità e unico italiano tra gli esperti del Shanghai International Shipping Institute – quella “maggiormente idonea a proseguire l’iter istruttorio per il rilascio dell’autorizzazione unica Zes”, la Zona economica speciale. LE DICHIARAZION DI PRETE “Progetto Internazionale 39 si è impegnata a svolgere un’attività di servizio alle merci utilizzando ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 marzo 2023) Va allaProgetto Internazionale 39 l’area di 132.171 metri quadrati dellalogistica deldi, messa sul mercato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio dopo che aver risolto consensualmente il rapconLogistica (in cui era presente il gruppo Gavio). La proposta è stata ritenuta dalla commissione – presieduta da Sergio Prete, a capo dell’Autorità e unico italiano tra gli esperti del Shanghai International Shipping Institute – quella “maggiormente idonea a proseguire l’iter istruttorio per il rilascio dell’autorizzazione unica Zes”, la Zona economica speciale. LE DICHIARAZION DI PRETE “Progetto Internazionale 39 si è impegnata a svolgere un’attività di servizio alle merci utilizzando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : In migliaia abbiamo sfilato nelle strade di Roma, stringendo tra le mani una fiaccola accesa di speranza e desideri… - RaiNews : Alcune alunne della scuola elementare Yarjani di Teheran, #Iran, sono state intossicate da un gas velenoso, è l'enn… - anperillo : ?? Da non credere. Uno studente di 17 anni aggredisce selvaggiamente con calci e pugni la sua insegnante, “rea” di a… - Corrado0M : RT @FraLucaSantato: Una barca è naufragata ma forse siamo naufragati tutti. Condivido che chi non ce la fa si aggrappa alla vita in ogni mo… - a_saba78 : RT @Dida_movies: Nuda sei semplice come una delle tue mani, liscia, terrestre, minima, rotonda, trasparente, hai linee di luna, strade di m… -