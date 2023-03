(Di venerdì 3 marzo 2023)– Si chiama “Leinla” ilche avrà luogo al’8, in occasione della Giornata internazionale della donna. L’evento sarà in via G.Maffettone 91, al Centro Culturale, alle 18.30. Interverranno deputate, consigliere, cittadine, candidate e tutti coloro che desiderano un dibattito apertodemocratica ai processi istituzionali, oltre il genere. Interverrà per un saluto, inoltre, il candidato sindaco aMario Baccini. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...

SusannaCeccardi : In questi giorni sto leggendo ironia social da quattro spiccioli sull'aspetto fisico di Elly Schlein e mi va di con… - Agenzia_Ansa : Meloni: 'L'ideologia gender andrà a discapito delle donne' #ANSA - TeresaBellanova : La politica italiana vive un momento importante, due donne ai vertici di governo e opposizione. Buon lavoro alla n… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: "Le donne in politica fanno la differenza": l'8 marzo convegno a Fiumicino sulla partecipazione femminile https://t.co… - angelo_perfetti : "Le donne in politica fanno la differenza": l'8 marzo convegno a Fiumicino sulla partecipazione femminile…

...difficile per Enzo Bianchi l'abbandono sia della carriera universitaria che dell'attività, ... con uomini einsieme Non possiamo sapere cosa sia passato nella mente e nel cuore di quei ...Per questa ragione oggi la sua voce è tutta a sostegno delle proteste dellee degli uomini, esplose dopo la morte di Masha Amini. 3 marzo 2023... davanti alle immagini che testimoniano l'ennesimo dramma di uomini,e bambini morti in mare ... e su come l'accaduto dovrebbe spingere il mondo dellaad unirsi per trovare una soluzione ...

Meloni: 'L'ideologia gender andrà a discapito delle donne' Agenzia ANSA

In occasione della Festa della Donna, la città lombarda omaggia con un torneo studentesco femminile le fondatrici della prima società di ...grazie alle testimonianze delle donne infortunate sul lavoro che portano le loro storie di straordinario impatto nelle aziende, per sensibilizzare in modo efficace tutti i lavoratori. Allo stesso ...