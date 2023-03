Le botte di sinistra sono lecite , Berizzi ci sei? e Schlein : quindi, oggi... (Di venerdì 3 marzo 2023) - Leggo da Repubblica , sempre in merito a questa idiozia: "Ieri in un ateneo del Sud un ragazzo, bocciato per la seconda volta all'esame non ha retto, è andato in escandescenze, alla docente ha ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 marzo 2023) - Leggo da Repubblica , sempre in merito a questa idiozia: "Ieri in un ateneo del Sud un ragazzo, bocciato per la seconda volta all'esame non ha retto, è andato in escandescenze, alla docente ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanaavidano : RT @HoaraBorselli: Prima mossa della #Schlein ,annunciare un blitz a #Firenze per unirsi a Conte e respingere le orde fasciste che minaccia… - marcostolfito : RT @HoaraBorselli: Prima mossa della #Schlein ,annunciare un blitz a #Firenze per unirsi a Conte e respingere le orde fasciste che minaccia… - ilPontormo : RT @HoaraBorselli: Prima mossa della #Schlein ,annunciare un blitz a #Firenze per unirsi a Conte e respingere le orde fasciste che minaccia… - Mario44623861 : RT @HoaraBorselli: Prima mossa della #Schlein ,annunciare un blitz a #Firenze per unirsi a Conte e respingere le orde fasciste che minaccia… - RenzoCianchetti : RT @HoaraBorselli: Prima mossa della #Schlein ,annunciare un blitz a #Firenze per unirsi a Conte e respingere le orde fasciste che minaccia… -