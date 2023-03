Lazza: «Io come Leao siamo partiti da zero e arrivati in alto. Ci sentiamo spesso ed è anche un musicista molto bravo» (Di venerdì 3 marzo 2023) Lazza a rilasciato un’intervista alla Gazzetta. Jacopo Lazzarini, questo il vero nome dell’artista arrivato secondo a Sanremo, ha lasciato il segno quest’anno sul palco dell’Ariston. Con il brano “Cenere” ha portato l’hip hop ad un passo dalla vittoria nel festival della canzone italiano. Lazza è inoltre tifosissimo del Milan, fin da bambino. Il Milan lo ha invitato a guardare la partita contro il Tottenham da bordo campo e lo stadio, nel prepartita, gli ha regalato un tributo cantando la canzone portata a Sanremo. Ma il grande tema rimane il Milan e il suo rapporto con Leao: «Mi ha gasato tantissimo quando ha fatto quell’appello per farmi votare. Ma anche quando ha cantato “Cenere” durante un allenamento, il video è diventato virale e mi ha fatto mega ridere. Voglio molto bene a Rafa, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 marzo 2023)a rilasciato un’intervista alla Gazzetta. Jacoporini, questo il vero nome dell’artista arrivato secondo a Sanremo, ha lasciato il segno quest’anno sul palco dell’Ariston. Con il brano “Cenere” ha portato l’hip hop ad un passo dalla vittoria nel festival della canzone italiano.è inoltre tifosissimo del Milan, fin da bambino. Il Milan lo ha invitato a guardare la partita contro il Tottenham da bordo campo e lo stadio, nel prepartita, gli ha regalato un tributo cantando la canzone portata a Sanremo. Ma il grande tema rimane il Milan e il suo rapporto con: «Mi ha gasato tantissimo quando ha fatto quell’appello per farmi votare. Maquando ha cantato “Cenere” durante un allenamento, il video è diventato virale e mi ha fatto mega ridere. Vogliobene a Rafa, ...

