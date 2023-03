Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lazza: 'Ho il pallone di Milan-Tottenham in macchina. Leao forte anche a rappare': Lazza: 'Ho il pallone di Milan-T… - Gazzetta_it : Lazza: 'Ho il pallone di Milan-Tottenham in macchina. Leao? È forte anche a rappare' -

Se volessimo fare un paragone calcistico,viaggia spedito verso la storia come l'... È stato a San Siro per Milan - Tottenham… "E mi sono pure portato ildella partita a casa. Un ...Vittoria per cappotto rossonera, visto che Gerry Cardinale può sfoggiare tra i suoi tifosi... Quanto nel calcio attuale sia ricca la commistione tra mondo deled entertainment è ...In chiave di contemporaneità se la possono giocare la dardustata die la sciccheria di Madame:... E pur acconciata sontuosamente, non è del tutto a proprio agio senza unda schiacciare nei ...