Lazio | Vecino | 'Il gol? Ho tirato forte per evitare il contropiede'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : Gol Lazio, Vecino 67’ | #NapoliLazio 0-1 ?? #ForzaNapoliSempre - tuttosport : PRIMA SCONFITTA DEL NAPOLI AL MARADONA ??? Si impone la Lazio nello stadio fin qua inespugnato. Decide la rete di V… - Eurosport_IT : La Lazio di Sarri ferma la capolista ?????? Il gol di Vecino consegna i 3 punti alla Lazio ????? #Calcio | #SerieA |… - Bertolca10 : Colpo della Lazio al Maradona. Battuto di misura il Napoli di Spalletti che frena la corsa scudetto con la seconda… - Diego31883 : RT @sportmediaset: Lazio, colpo grosso a Napoli: Vecino stoppa la fuga azzurra, Sarri secondo #napolilazio -

Indovina tutto a cominciare datitolare la posto di Cataldi. Unico fino ad oggi ad espugnare il Maradona trascina laal secondo posto.Dopo la conclusione di Zielinski in avvio, però, gli azzurri tornano a far girare la sfera in modo troppo sterile e lapassa. Ci pensa, che ringrazia il rinvio corto con la testa di ...infligge la prima sconfitta interna alla squadra di ...

Serie A, Napoli-Lazio 0-1: Vecino ferma la fuga di Spalletti - Sportmediaset Sport Mediaset

Allo stadio Maradona è un destro da fuori area di Matias Vecino a decidere la sfida tra Napoli e Lazio, con i biancocelesti che tornano a vincere in campionato nel capoluogo campano per la prima volta ...Prima sconfitta casalinga per il Napoli, battuto di misura dalla Lazio grazie alla rete di Vecino. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, è intervenuto il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti ...